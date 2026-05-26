El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, Tomares se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, especialmente en las horas centrales, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 36 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 15% y el 47%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento, que soplará principalmente del sureste, tendrá una velocidad que variará entre 9 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h en las horas más cálidas del día. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque no se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La dirección del viento, en su mayoría, será constante, lo que sugiere que no habrá alteraciones drásticas en el tiempo a lo largo del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa que será nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados en la madrugada y descenderán ligeramente por la noche, alcanzando unos 14 grados hacia el final del día.

La salida del sol está programada para las 07:07, y el ocaso se producirá a las 21:35, lo que proporciona una amplia ventana de luz natural para disfrutar de actividades diurnas. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan de manera gradual, lo que podría hacer que la velada sea más agradable.

En resumen, hoy en Tomares se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, hacer ejercicio o simplemente relajarse bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.