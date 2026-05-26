El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:35. La visibilidad será excelente, lo que facilitará la observación de las estrellas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas altas, viento moderado y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y aprovechen las condiciones favorables para disfrutar de actividades recreativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.