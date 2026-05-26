El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La ausencia de precipitaciones es una de las características más destacadas de este día, ya que se prevé que no haya lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día sin sorpresas meteorológicas.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que fluctúe entre el 30% y el 49% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un 30% de humedad, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 49% en la tarde. Esta variación en la humedad, combinada con las temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. La dirección del viento, predominantemente del este, contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 37 grados entre las 4 y las 6 de la tarde. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, se espera un descenso gradual en la temperatura, que caerá a 36 grados a las 7 de la tarde y a 35 grados a las 8 de la noche.

El ocaso está previsto para las 21:35, marcando el final de un día soleado y cálido. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en La Rinconada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.