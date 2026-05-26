El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% y descendiendo hasta un 26% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región sin ningún obstáculo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:30 horas. En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, será refrescante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.