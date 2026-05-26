El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 31 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 16 grados a las 07:00. A partir de ahí, se espera un aumento gradual, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y 31 grados a las 15:00, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 30 grados, descendiendo nuevamente hacia la noche, cuando se espera que la temperatura baje a 22 grados a las 23:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 51% a las 07:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, llegando a un 28% a las 20:00. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a este, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h en las horas más cálidas. Por la tarde, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la región.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.