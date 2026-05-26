El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 34 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 12% por la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Pozoblanco que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur y del sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento puede ofrecer un respiro, también puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:33 horas. La noche se presentará fresca, ideal para salir a cenar o disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, aprovechando al máximo este espléndido día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.