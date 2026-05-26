El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 2 de la mañana y manteniéndose en torno a los 18 grados durante la madrugada.

A partir de las 3 de la mañana, el termómetro comenzará a descender hasta llegar a los 17 grados a las 4 de la mañana, y posteriormente, se estabilizará en torno a los 16 grados hasta las 8 de la mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 9 de la mañana y subiendo rápidamente hasta los 23 grados a las 10 de la mañana. El mediodía traerá consigo un calor más intenso, con temperaturas que alcanzarán los 28 grados a las 12 del mediodía y los 31 grados a la 1 de la tarde.

La tarde será calurosa, con temperaturas que oscilarán entre los 33 y 35 grados entre las 2 y las 5 de la tarde. A las 4 de la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 35 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que bajarán a 34 grados a las 6 de la tarde y continuarán disminuyendo hasta los 29 grados a las 9 de la noche.

La humedad relativa durante el día variará, comenzando en un 41% a las 12 de la noche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% a las 8 de la mañana. A medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 44% a las 10 de la mañana y bajando a un 36% a las 11 de la mañana. Por la tarde, la humedad se mantendrá en niveles más bajos, alrededor del 22% a las 3 de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h durante la mañana y alcanzando hasta 22 km/h por la tarde. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 37 km/h a las 7 de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. En resumen, Palma del Río vivirá un día cálido y despejado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.