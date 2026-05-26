El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 34 grados a las 14:00 y 35 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso. La máxima se registrará en torno a los 36 grados a las 17:00, por lo que se recomienda a todos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 49% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando un 18% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h en la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en las horas pico de calor, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también se debe tener precaución ante posibles ráfagas repentinas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:07 y el ocaso a las 21:34, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Los Palacios y Villafranca, con un tiempo cálido y soleado, perfecto para actividades veraniegas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.