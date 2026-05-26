El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 23°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 27 y 43 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán especialmente durante la tarde, alcanzando hasta 66 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Es recomendable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará en el horizonte a las 21:31, ofreciendo un hermoso atardecer que será un deleite para los residentes y visitantes de Osuna. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 25°C hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a la población aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.