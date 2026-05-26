El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas que se esperan más tarde.

A partir de las 7 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y se prevé que las condiciones se mantengan mayormente soleadas durante el resto del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, alrededor de las 3 y 4, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que se situará en torno al 19% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación térmica más elevada.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén para la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, aunque es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas cálidas, un viento moderado del sureste y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para actividades al aire libre, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.