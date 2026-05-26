El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, Montilla se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:01. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales del día. Este calor será más pronunciado entre las 14:00 y las 16:00, cuando se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 31 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a un 22% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que puede hacer que las actividades al aire libre sean más agradables. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar algunas rachas que, aunque no serán peligrosas, podrían ser notables en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades como paseos, picnics o deportes al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:30. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para salir a cenar o disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el día en Montilla se presenta como una jornada cálida y soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento que aportará frescura y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.