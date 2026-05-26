El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moguer, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% y aumentando gradualmente hasta un 39% en las primeras horas del día. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, proporcionará un ambiente cálido pero cómodo, ideal para actividades al aire libre. A medida que el día progrese, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 33 grados , lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Moguer tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento más fuertes, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados a las 6 de la tarde. La noche caerá con temperaturas más frescas, alrededor de 23 grados a las 11 de la noche, y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:38.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.