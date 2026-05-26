El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 20 grados entre las 02:00 y las 03:00, proporcionando un tiempo fresco y cómodo para las actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un notable aumento que llegará a los 31 grados entre las 14:00 y las 15:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 18% y el 46%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa del este, que soplará a velocidades de entre 8 y 16 km/h, ofrecerá un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, se prevé que la temperatura alcance los 33 grados a las 17:00, manteniéndose en torno a los 32 grados hasta las 19:00. La humedad relativa, que será más alta en las primeras horas del día, disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 21:00 y finalmente cerrando el día en torno a los 24 grados a las 23:00.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Martos podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 06:58 y el ocaso a las 21:27, brindando una larga jornada de luz solar. Este clima favorable es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia. En resumen, Martos disfrutará de un día cálido y soleado, perfecto para aprovechar al máximo el tiempo libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.