El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Marchena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas. La mañana comenzará con temperaturas suaves de 24 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados durante las horas más frescas. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 34 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los habitantes de Marchena que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 30% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían ser más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:05, brindando a los marcheneros la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:32, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, aprovechando el tiempo cálido y mayormente despejado que caracteriza a esta época del año en Marchena.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.