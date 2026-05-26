El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 26 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y para la noche se espera un ambiente más fresco, con temperaturas que rondarán los 22 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol alrededor de las 21:35.
En resumen, Mairena del Aljarafe vivirá un día cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia, los residentes pueden aprovechar al máximo este día primaveral. Se recomienda tomar precauciones ante el calor y mantenerse hidratados para disfrutar de una jornada placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.
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