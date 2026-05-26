El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 30%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. Sin embargo, la brisa suave proveniente del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 19 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por el parque o una comida al aire libre.

A lo largo del día, el cielo mostrará algunas nubes altas en las primeras horas, pero estas se disiparán rápidamente, dejando paso a un cielo mayormente despejado. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas de los alrededores.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La brisa continuará, aunque con una ligera disminución en su intensidad. El ocaso se producirá a las 21:29, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, Lucena disfrutará de un día de clima agradable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades al aire libre con amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.