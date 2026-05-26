El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 20 grados a las 2 de la mañana.

Durante la mañana, el termómetro marcará un descenso gradual, llegando a los 19 grados a las 3 de la madrugada y alcanzando los 18 grados a las 4 y 5 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 6 de la mañana, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 17 grados hasta las 8 de la mañana. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento en la temperatura, que alcanzará los 20 grados a las 9 de la mañana y continuará ascendiendo hasta llegar a un máximo de 35 grados a las 3, 4 y 5 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 60% a las 8 de la mañana. A lo largo del día, la humedad disminuirá, situándose en un 51% a las 9 de la mañana y bajando a un 36% a las 11 de la mañana. Por la tarde, se espera que la humedad se mantenga en niveles más bajos, alcanzando un 21% a las 8 de la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h durante la mañana, aumentando a 26 km/h a las 8 de la mañana. A medida que el día avanza, la velocidad del viento alcanzará su punto máximo de 28 km/h a las 9 y 10 de la mañana, y se mantendrá en torno a los 28 km/h hasta las 11 de la mañana. Por la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de un día soleado y cálido, perfecto para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:33, ofreciendo un hermoso espectáculo para cerrar el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.