El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán despejadas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo a un 13% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no hay riesgo de lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Los amaneceres y atardeceres serán espectaculares, con el sol saliendo a las 06:55 y poniéndose a las 21:27, brindando largas horas de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el tiempo favorable.

En resumen, Linares disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones ante el calor y el viento, y que aprovechen al máximo las condiciones ideales para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.