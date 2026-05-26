El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 19 grados, proporcionando un inicio de día fresco pero cómodo.

A partir de las 08:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 23 grados a las 10:00. El mediodía traerá consigo un aumento notable en la temperatura, que alcanzará los 26 grados a las 11:00 y los 27 grados a las 12:00. La tarde será cálida, con un pico de 30 grados a las 14:00, lo que sugiere que será un buen momento para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% a las 00:00 y descendiendo a un 39% hacia las 09:00, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h entre las 16:00 y 17:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa o en el campo.

El ocaso se producirá a las 21:39, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.