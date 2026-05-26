El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo a un 20% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que alcanzarán hasta 36 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:34. Las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las horas nocturnas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los residentes y visitantes que aprovechen al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más intensas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.