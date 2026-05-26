El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 25 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 34 grados en las horas centrales del día. Esta tendencia de calor se mantendrá hasta la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender gradualmente.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% por la mañana y disminuyendo a un 12% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas y menos urbanizadas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de la ciudad.

El orto se producirá a las 06:57, brindando a los habitantes de Jaén la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:27, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Jaén será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura en los momentos más calurosos del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.