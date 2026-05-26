El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, Écija se prepara para un día mayormente despejado y cálido, ideal para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 16 grados en las primeras horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 58% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 34 grados alrededor de las 17:00 horas. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán hacia el final de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos agradables 23 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:31, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar en los espacios abiertos de Écija.

En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del tiempo cálido y soleado que caracteriza a Écija en esta época del año. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, es un día perfecto para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.