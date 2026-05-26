El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. A lo largo del día, la temperatura oscilará entre los 24°C en las primeras horas y alcanzará un máximo de 37°C en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado. La sensación térmica podría ser más intensa debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 32% al inicio del día y descenderá hasta un 16% en las horas más cálidas.

La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no se esperan interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se registrarán las temperaturas más altas.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante el calor intenso, especialmente en las horas de la tarde. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 19:00, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje despejado y soleado. Los amaneceres y atardeceres serán especialmente hermosos, con el orto a las 07:07 y el ocaso a las 21:35, brindando oportunidades para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas elevadas y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los habitantes que tomen precauciones ante el calor y aprovechen las condiciones favorables para actividades recreativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.