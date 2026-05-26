El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 35 grados a las 5 de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la baja humedad relativa, que se situará en torno al 20% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más intensa, por lo que se recomienda a los cordobeses tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento soplará mayormente del sector sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 26 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, no se esperan rachas significativas que puedan causar molestias.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el centro histórico, una visita a los parques o simplemente disfrutar de una comida en una terraza.

La puesta de sol se producirá a las 21:31, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado. La noche se presentará con temperaturas más frescas, descendiendo a 23 grados hacia las 11 de la noche, lo que permitirá un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que ofrecerá algo de alivio. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.