El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y al atardecer. A lo largo del día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con un fresco de 20 grados, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 31 grados en la tarde. A medida que avance el día, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto más alto.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% por la mañana y disminuyendo a un 20% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 39% al caer la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del norte y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento podría ser un alivio para aquellos que busquen escapar del calor intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los cielos despejados y la ausencia de lluvias también son ideales para disfrutar de la puesta de sol, que se espera que ocurra a las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el día en Cabra se perfila como perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. Asegúrate de protegerte del sol y disfrutar de este hermoso día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.