El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, alcanzando los 24 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 19 grados hacia las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar rápidamente, alcanzando los 33 grados a las 14:00 y 34 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 39% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 46 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, especialmente entre las 16:00 y las 19:00, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Con un orto a las 07:07 y un ocaso a las 21:33, los habitantes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de largas horas de luz solar, perfectas para disfrutar de la naturaleza y las actividades comunitarias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.