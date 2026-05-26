El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 25 grados , que irá descendiendo gradualmente a lo largo del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un registro de hasta 35 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 15% y el 48%, lo que puede generar una sensación térmica algo más elevada en las horas centrales del día. Sin embargo, por la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 27 grados hacia el final de la jornada.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán los 37 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 20:00 y 21:00 horas. La dirección del viento variará, predominando del este y noreste, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor intenso de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ser un aliado para quienes planeen actividades al aire libre, ya que ayudará a mitigar la sensación de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

Los momentos más frescos del día se darán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas bajen a niveles más cómodos, alrededor de los 15 grados. Esto permitirá que los residentes de Bormujos disfruten de una agradable velada al aire libre, con un cielo despejado que ofrecerá una vista espectacular del atardecer.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará un toque de frescura al ambiente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.