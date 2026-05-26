El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 06:56 y el ocaso a las 21:28, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Los habitantes de Bailén podrán disfrutar de casi 14 horas de luz, lo que es perfecto para aprovechar el día al máximo.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas. Con un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.