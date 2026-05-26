El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Baeza se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 17 grados entre las 06:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h a las 20:00 horas. Esta combinación de viento y calor puede generar una sensación refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los residentes y visitantes de Baeza pueden disfrutar de un día perfecto para pasear por sus calles históricas, visitar los monumentos emblemáticos o simplemente relajarse en los parques locales.

Con el ocaso programado para las 21:26, los atardeceres en Baeza serán espectaculares, ofreciendo una vista impresionante del cielo teñido de colores cálidos. En resumen, el tiempo de hoy en Baeza es ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.