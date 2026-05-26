El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Baena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en ninguna parte del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h, predominando de dirección sureste en las primeras horas y cambiando a noreste y norte a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados a las 22:00 horas. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:28. La visibilidad será excelente, lo que hará que la observación de las estrellas sea una actividad placentera al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.