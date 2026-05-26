El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad, creando un ambiente cálido y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 38 grados a lo largo del día. En la madrugada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 23 grados, descendiendo ligeramente a 20 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 28 grados a media mañana y llegando a un máximo de 38 grados en la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto permitirá que los habitantes de Andújar disfruten de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos sociales.

Con el orto a las 06:58 y el ocaso a las 21:29, los ciudadanos podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Andújar se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, siempre tomando en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.