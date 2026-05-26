El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 21 grados , que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 31 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo hasta un 25% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento, además, será un aliado para quienes planeen actividades deportivas o paseos por la naturaleza.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará despejado, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un ambiente fresco y despejado, ideal para disfrutar de actividades nocturnas o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado promete un día perfecto para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.