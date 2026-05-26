El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y 21 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 20 grados, manteniéndose en este rango hasta las 06:00. A partir de las 07:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 19 grados a las 07:00 y subiendo a 20 grados a las 08:00. Durante la mañana, el tiempo será ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados y una brisa suave.

La temperatura comenzará a aumentar notablemente a partir de las 09:00, alcanzando los 23 grados, y seguirá subiendo hasta llegar a los 28 grados a las 11:00. A medida que el sol se eleva en el cielo, la máxima del día se prevé que alcance los 37 grados entre las 15:00 y las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más alta. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 49% a las 07:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas suban, estabilizándose en torno al 16% durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 14:00 con ráfagas de hasta 38 km/h. Esto proporcionará un alivio del calor, aunque se recomienda tener precaución con posibles ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado y seco. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en La Algaba, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.