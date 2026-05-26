El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 19 grados a las 02:00 y los 18 grados a las 03:00.
Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 17 grados entre las 04:00 y las 05:00, y a partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 16 grados. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se prevé un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 22 grados a las 10:00 y los 25 grados a las 11:00. El mediodía será cálido, con temperaturas que llegarán a los 26 grados a las 12:00 y alcanzarán su punto máximo de 29 grados entre las 14:00 y las 15:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% a las 00:00 y descendiendo hasta un 34% a las 10:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 35% a las 21:00.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h durante la mañana, aumentando a 32 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fresca en las horas más calurosas del día.
No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá que los habitantes de Alcalá la Real disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. El ocaso se producirá a las 21:27, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, se anticipa un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Alcalá la Real, con un tiempo que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.
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