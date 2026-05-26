El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 26 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.
Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 02:00, se prevé un descenso gradual, alcanzando los 22 grados a las 02:00 y manteniéndose en torno a los 21 grados entre las 03:00 y las 05:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 17:00. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 36 grados, descendiendo a 34 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 47% a las 07:00. A lo largo del día, la humedad disminuirá, situándose en un 34% a las 10:00 y descendiendo a un 21% hacia las 21:00. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 15:00, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más intensas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado del este. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.
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