El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 23 de mayo de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 35 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos durante las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida. A medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad se mantendrá en torno al 15% en las horas centrales del día, lo que puede hacer que la sensación de calor sea más intensa.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares en parques o jardines.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:31 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche, lo que hará que la noche sea agradable y fresca.

En resumen, este 23 de mayo se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo cálido y soleado, ideal para actividades diurnas y un cierre de jornada con un cielo despejado que promete una noche tranquila.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.