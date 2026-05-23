El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva podría hacer que el calor sea más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre, como llevar agua y usar protector solar.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 13 km/h durante la mañana y la tarde. Por la tarde, el viento cambiará a dirección sur y su velocidad aumentará, alcanzando rachas de hasta 32 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.
No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, eventos y celebraciones que puedan estar programadas en la localidad.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando unos 30 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 21:31, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en familia o con amigos.
En resumen, el tiempo en Utrera para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.
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