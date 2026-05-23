El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 31 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar un ambiente propicio para la práctica de deportes al aire libre, aunque se aconseja estar atentos a las ráfagas más fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Úbeda o visitas a sus emblemáticos monumentos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:24 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a cenar o disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente propicio para disfrutar de la belleza de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.