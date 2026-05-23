El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor que podría llegar a los 36 grados , lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La hidratación será clave para mantenerse fresco y evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos familiares. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:32 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos durante la noche, lo que proporcionará un alivio bienvenido tras el calor del día.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas altas, cielos despejados y vientos moderados. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día caluroso y que aprovechen las condiciones favorables para actividades recreativas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.