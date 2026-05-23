El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

La jornada del 23 de mayo de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 21 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 39% a las 08:00 horas. Sin embargo, a lo largo del día, la humedad disminuirá, alcanzando un 15% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Las temperaturas máximas se prevén para la tarde, donde se alcanzarán los 38 grados a las 17:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h durante la mañana y aumentando a 17 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a los 30 km/h hacia las 22:00 horas, lo que podría generar una ligera brisa en la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:08, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:33, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, el 23 de mayo en La Rinconada se perfila como un día perfecto para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará más placentera la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.