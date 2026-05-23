El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y descendiendo hasta un 21% en las horas más cálidas. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente se sienta seco y propicio para actividades al aire libre. No se prevén lluvias en el horizonte, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 23 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, no debería representar un inconveniente para quienes planeen salir a disfrutar del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:28, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. Durante la noche, se espera que las temperaturas continúen bajando, llegando a los 22 grados hacia la medianoche, con un cielo que seguirá despejado.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una comida en la terraza o simplemente relajarse en el parque. Con un cielo despejado, temperaturas cálidas y la ausencia de lluvias, los habitantes y visitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este espléndido día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.