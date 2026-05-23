El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a las 3 de la madrugada, y luego suba de nuevo, llegando a un máximo de 33 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, hacia la tarde, el viento disminuirá gradualmente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Este es un día perfecto para disfrutar de actividades como paseos, picnics o deportes al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos agradables 25 grados hacia la tarde y 19 grados por la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el tiempo sea más llevadero. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, así como de las actividades que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.