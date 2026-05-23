El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la noche, con temperaturas que descenderán a alrededor de 23 grados al caer el sol. La puesta de sol está programada para las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar sin la preocupación de la lluvia.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.