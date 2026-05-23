El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

Hoy, 23 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, llevando las temperaturas a un agradable nivel. A primera hora, se espera una temperatura de 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 1 de la mañana y alcanzando los 21 grados a las 2 de la tarde.

A medida que avanza el día, las temperaturas continuarán su descenso, estabilizándose en torno a los 20 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 5 de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. La sensación térmica podría ser más intensa debido a la baja humedad relativa, que oscilará entre el 29% y el 37% a lo largo del día, lo que podría hacer que el calor se sienta más fuerte.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de las 6 de la tarde, se espera que el viento sople con más fuerza, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 10 de la noche. El ocaso se producirá a las 21:31, marcando el final de un día soleado y cálido en Los Palacios y Villafranca. En resumen, se anticipa un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.