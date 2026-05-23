El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Osuna se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 32 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 22% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Osuna tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre los 29 y 44 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 66 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también podría generar algunas rachas fuertes, especialmente en áreas abiertas. Es aconsejable tener precaución al realizar actividades al aire libre, ya que el viento podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 28 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:28, momento en el que los habitantes podrán apreciar la transición del día a la noche en un ambiente tranquilo y sereno.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ser refrescante. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.