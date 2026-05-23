El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será baja, oscilando entre el 16% y el 28%, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Morón de la Frontera que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que alcanzarán hasta los 29 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Las ráfagas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor en las horas más calurosas. Sin embargo, se espera que el viento se calme hacia la tarde, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más elevadas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos o eventos comunitarios. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:29. En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera hoy será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, ideal para aprovechar el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.