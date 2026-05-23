El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y 20 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 34 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 49%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente en las horas centrales del día.

El viento, que soplará mayormente del sureste, tendrá una velocidad que variará a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a 24 km/h en la tarde. Este viento moderado ayudará a mitigar un poco el calor, aunque no será suficiente para evitar que se sienta el calor intenso de la tarde.

A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Montilla pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el sol, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas.

Hacia la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:27. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 27 grados a las 9 de la noche y bajando a 25 grados hacia la medianoche. La brisa nocturna, con vientos que disminuirán a 16 km/h, proporcionará un alivio refrescante tras un día caluroso.

En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un cielo despejado que permitirá disfrutar de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.