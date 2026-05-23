El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de mayo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 33 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen en un agradable 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a 19 grados a las 03:00 y 04:00, antes de estabilizarse en 18 grados a las 05:00.
Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que favorecerá un aumento gradual de la temperatura. A las 08:00, se prevé que la temperatura alcance los 17 grados, aumentando a 21 grados a las 09:00 y alcanzando un máximo de 24 grados a las 10:00. A medida que el sol se eleva, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y 29 grados a las 12:00.
La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 33 grados a las 15:00. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas de 32 grados a las 16:00 y 31 grados a las 17:00. La temperatura continuará bajando hasta llegar a 30 grados a las 18:00 y 29 grados a las 19:00, antes de estabilizarse en 28 grados a las 20:00 y 27 grados a las 21:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% a la medianoche y descendiendo a un 37% a las 09:00. A medida que la temperatura aumenta, la humedad seguirá disminuyendo, alcanzando un mínimo del 21% a las 12:00. Sin embargo, se espera que la humedad aumente ligeramente por la tarde, alcanzando un 31% a las 20:00.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 15:00 y 16:00. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día.
En resumen, Moguer disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento moderado que proporcionará un alivio del calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.
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