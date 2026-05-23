El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 21 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 20 grados a las 03:00 y 18 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados hasta las 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 17 grados y manteniéndose en ese rango hasta las 09:00. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 09:00 y subiendo hasta 23 grados a las 10:00.

La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 33 grados entre las 15:00 y las 17:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 53% a las 08:00, antes de descender nuevamente a niveles más bajos durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante.

El viento soplará desde el este durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas máximas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 32 km/h a las 00:00 y 33 km/h a la 01:00. A medida que avanza el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Martos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Con el ocaso programado para las 21:25, los habitantes podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol en un cielo despejado, cerrando así un día ideal para disfrutar de la primavera en Martos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.