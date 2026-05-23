El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y 21 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 20 grados hasta las 07:00. Durante la mañana, la humedad relativa será baja, comenzando en un 22% y aumentando ligeramente hasta un 36% hacia las 08:00. Esto sugiere un ambiente seco y cómodo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a partir de las 17:00, lo que podría ofrecer un ligero alivio del calor intenso.

El viento, que soplará principalmente del sureste durante la mañana, alcanzará velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. A partir de las 10:00, se espera que la dirección del viento cambie a este, con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h, contribuyendo a un ambiente agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Marchena pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 34 grados a las 20:00 y bajando a 31 grados a las 21:00.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.